Карвахаль назвал позором пенальти в ворота «Реала» в матче с «Севильей»
Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на судейство в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщает Marca.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2.
По информации источника, футболист высмеял решения главного арбитра встречи Хуана Мартинеса Мунуэры.
«Какой позор», — написал Карвахаль в соцсетях.
Во втором тайме рефери принял решение отменить пенальти, который был назначен в пользу «Реала», после того, как обратился к системе видеопомощи рефери (VAR), а также назначил 11-метровый в ворота мадридцев.
В следующем туре национального первенства подопечные Зинедина Зидана в выездном матче сразятся с «Гранадой».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 15 встреч. Последнее поражение мадридского клуба в Ла Лиге произошло 30 января в матче с «Леванте» (1:2).