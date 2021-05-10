Тренер «Милана» не считает повреждение Ибрагимовича серьезным

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме шведского нападающего Златана Ибрагимовича, полученной в игре против «Ювентуса» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.

«Златан не был полностью готов, в пятницу он провел с нами лишь половину тренировки. Но он хотел помочь нам во что бы то ни стало.

У него болит колено, но я не думаю, что травма серьезная. Будем следить за его состоянием», — заявил специалист.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В следующем матче чемпионата Италии «Милан» встретится с «Торино». Встреча пройдет на выезде для миланцев 12 мая.

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.