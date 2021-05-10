Циципас назвал любимого теннисиста из России

Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал своего любимого теннисиста из России.

Перед турниром серии «Мастерс» в Риме, который состоится с 9 по 16 мая, греческий спортсмен пообщался со своими поклонниками в социальной сети.

«Кто мой любимый теннисист? Стефанос Циципас. Кто из итальянских игроков нравится больше? Пожалуй, Фабио Фоньини. А кто же мой любимый российский теннисист? Даниил Медведев», — заявил Циципас во время прямого эфира в Instagram.

Стоит отметить, что Медведев, который является первой ракеткой России, не так давно переболел коронавирусной инфекцией. Он успел восстановиться к турниру серии «Мастерс», который состоялся в Мадриде, однако пройти далеко не сумел — теннисист выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв представителю Чили Кристьяну Гарину. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

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