Форвард ЦСКА Чалов высказался о своей безголевой серии

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов высказался о своей безголевой серии, передает пресс-служба армейского клуба.

Нападающий не мог забить долгое количество времени и прервал эту серию 1 мая, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». Благодаря его голу ЦСКА вырвал ничью в этом поединке. Также Чалов поразил ворота «Краснодара» в матче 29-го тура национального первенства с «Краснодаром» (3:1).

«Мучила ли меня безголевая серия? Нет, выходил на каждый матч с мыслью, чтобы команда победила. Как нападающий хочу забивать в каждой игре. Сейчас получилось отличиться в двух матчах подряд — чувствую себя хорошо, готовлюсь к «Динамо», — заявил форвард.

Для ЦСКА этот матч стал последним домашним в нынешнем сезоне. Последний матч армейцы сыграют против «Динамо» 16 мая. В турнирной таблице РПЛ армейцы идут на шестом месте, имея в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что Чалов рассказал о своем отношении к игре против бывшего наставника армейского клуба — белорусского специалиста Виктора Гончаренко.