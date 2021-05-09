Макгрегор опубликовал очередной оскорбительный пост в адрес Хабиба

Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

В своем Twitter ирландец опубликовал кадр с боя с Нурмагомедовым, который произошел осенью 2018 года и завершился уверенной победой россиянина после применения удушающего приема. В подписи к фотографии Макгрегор несколько раз оскорбил Нурмагомедова.

Однако позднее пост был удален, но пользователи Twitter успели заскринить его.

Стоит отметить, что с момента их боя Макгрегор уже не раз позволял себе оскорбительные высказывания в адрес своего бывшего соперника.

Ранее сообщалось, что российский боец Вячеслав Василевский (32-8) рассказал историю о спарринге с бывший чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (29-0), которая едва не закончилась дракой. По словам Василевского, недопонимание произошло из-за того, что Нурмагомедов посчитал жесткие действия соперника на тренировке умышленными. Тем не менее конфликта в итоге удалось избежать, после чего оба бойца разошлись миром и продолжили совместные занятия.