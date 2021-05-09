Чимаев намерен провести четыре поединка за пять месяцев

Шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о своем намерении провести четыре поединка в 2021 году.

Об этом он объявил на своем странице в Twitter.

Примечательно то, что выступить Чимаев хочет сразу в двух весовых категориях. Первый бой он планирует провести в августе в легком весе, второй — в сентябре в полусреднем весе, третий — в ноябре в легком весе и четвертый — в декабре в полусреднем.

Последний раз Чимаев выходил в октагон в сентябре 2020 года. Тогда он отправил в нокаут Джеральда Мершарта. После этого он заразился коронавирусной инфекцией, которую перенес достаточно тяжело. Долгое время боец не мог тренироваться, взял паузу в карьере, а после и вовсе объявил о ее завершении, однако затем передумал и решил вернуться в октагон.

Ранее сообщалось, что бразильская спортсменка Марина Родригес победила представительницу США Мишель Уотерсон в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 26, который состоялся в ночь на 9 мая. Поединок продлился все заявленные раунды и завершился победой Родригес единогласным решением судей — 48-47, 49-46, 49-46.