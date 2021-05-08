«Барселона» возмущена заявлением УЕФА по Суперлиге

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«Барселона» осталась возмущена заявлением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по Суперлиге, передает Marca.

Согласно вынесенному УЕФА наказанию, клубы, которые добровольно покинули Суперлигу, заплатят благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон. Однако наказание для команд, которые остались в Суперлиге — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», будет определено позднее.

Руководство каталонского клуба в свою очередь считает такое поведение УЕФА «неприемлемым». По мнению клуба, европейская организация оскорбляет таким образом команды, которые приносят ей большие деньги.

8 мая «Барселона» планирует выпустить свое заявление в ответ на релиз УЕФА и четко выразить и объяснить свою позицию по Суперлиге.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил наказание для девяти клубов, которые вышли из Суперлиги, передает сайт организации