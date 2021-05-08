Шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в овертайме

«Миннесота Уайлд» переиграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 3:3. В овертайме сильнее оказалась «Миннесота», а победную шайбу забросил российский нападающий команды Кирилл Капризов. Его ассистентами выступили Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен.

Также в этом поединке Капризов набрал еще одно очко — он отдал голевую передачу на Виктора Раска, который на 9-й минуте поединка забросил шайбу и сравнял счет — 1:1.

Стоит отметить, что «Миннесота» уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Стэнли от Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм», занимающий последнюю позицию в дивизионе, шансов на выход в плей-офф уже лишился.

Ранее сообщалось, что хоккейный тренер Владимир Плющев поделился мнением о драке игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 4:3 (ОТ)

0:1 — Комтуа, 07:11;

1:1 — Раск (Капризов, Цуккарелло), 08:06;

2:1 — Штурм, 18:26;

2:2 — Хенрик, 26:40;

3:2 — Эрикссон Эк, 52:01;

3:3 — Грант (Хенрик, Волков), 54:14;

4:3 — Капризов, 60:17.