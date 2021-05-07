Владелец AMC Fight Nights назвал перебором оценки Шлеменко в бою с Сантосом

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов не согласился с судейскими оценками в поединке между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Марсио Сантосом, передает ТАСС.

«30:27 — это явный перебор. Считаю, что Шлеменко забрал первый раунд, во втором можно было дать ничью, в третьем были «качели». Если бы бой был в Бразилии, Марсио бы отдали победу», — сказал Мурадов.

В профессиональной карьере Шлеменко в средней весовой категории принял участие в 74 поединках, в которых одержал 60 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA — состоял в ней практически со времен ее становления и, одержав здесь двенадцать побед, является одним из самых успешных ее бойцов.

Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Ранее Шлеменко победил Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101.