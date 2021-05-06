Мирошниченко назвал секрет успеха в матче против Финляндии в 1/2 ЮЧМ

Форвард юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира против Финляндии.

Напомним, Россия победила со счетом 6:5.

«Сегодня ключевым фактором стали удаления. Финны удалялись чаще, а мы лучше реализовали свои моменты. Ребята сыграли дисциплинированно, это помогло выиграть», — передает слова Мирошниченко «Чемпионат.com».

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

В финале россияне сыграют с Канадой. Встреча начнется 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Ранее Мирошниченко стал лучшим игроком дня юниорского чемпионата мира.