Глава Немецкого футбольного союза сравнил своего зама с нацистским судьей

Глава Немецкого футбольного союза Фриц Келлер получил обвинение в сравнении своего заместителя с известным нацистским судьей Роландом Фрейслером. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По официальной информации, руководители региональных и государственных федераций выразили вотум недоверия Келлеру и призвали его уйти в отставку.

«На внеочередной конференции, прошедшей в минувшие выходные в Потсдаме, президенты государственных и региональных организаций Немецкого футбольного союза попросили Келлера добровольно сложить свои ворота», — говорится в тексте заявления.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии за три тура до финиша сезона лидирует мюнхенская «Бавария».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу событий после игры «Зенит» — «Локомотив».