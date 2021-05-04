Дзюба опубликовал видео в образе Дэдпула

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видеоролик, на котором он в образе Дэдпула. Напомним, что футболист вышел в таком виде на церемонию награждения «Зенита» чемпионским кубком за досрочную победу в Российской премьер-лиге.

«Вы, наверное, думаете: почему я в красном?» — подписал видео в своем Instagram Дзюба.

После этого Дзюба получил лайк от голливудского актера Райана Рейнольдьса, который сыграл Дэдпула. Видеоролик с Дзюбой стал вирусным, собрав буквально за сутки более 2,2 миллиона просмотров.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, выиграв у «Локомотива» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

Ранее сообщалось, что Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем: и назвал его «лучшим пупсиком».