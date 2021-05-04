«Спартак»: Газизов не имеет претензий к клубу

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не имеет претензий к команде, передает «Спорт-Экспресс».

Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», — заявил Фетисов.

Сообщалось, что столичный клуб еще не полностью выплатил компенсацию за разрыв контракта, который был подписан владельцем клуба Леонидом Федуном. Сообщается, что Газизов получил только часть суммы в 100 млн. Должны также еще быть совершены еще три выплаты в сумме на 300 млн рублей. Однако столичный клуб задерживает выплату денежных средств и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов пополнил состав руководства красно-белых летом 2020 года, однако проработал в структуре клуба всего несколько месяцев и покинул его 8 декабря 2020 года. Специалист вернулся в «Уфу», где работал до перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что Газизов после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился вничью 1:1 ответил на вопрос о многочисленных сливах в интернет финансовых документов «Спартака», в которых есть данные о зарплате Газизова, когда он был гендиректором красно-белых.