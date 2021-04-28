Министр спорта России прокомментировал скандал с флагом на ЧМ по шашкам

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал скандал с флагом России на чемпионате мира по шашкам, передает ТАСС.

«К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тансыккужину. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», — сказал Матыцин.

Флаг России был убран во время поединка российской спортсменки Тамары Тансыккужиной с представительницей Польши Натальей Садовской. Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее российская шашистка Тамара Тансыккужина отыграла 12 очков в финале чемпионата мира после инцидента с флагом.