Теннисист Рублев побывал на стадионе «Барселоны» и получил в подарок от клуба футболку

Футбольный клуб «Барселона» поприветствовал российского теннисиста Андрея Рублева на своем стадионе «Камп Ноу» и вручил ему в подарок футболку команды с его фамилией.

«Андрей Рублев сегодня побывал на «Камп Ноу»! Рады тебя видеть!» — говорится в сообщении каталонского клуба в Twitter.

Ранее Рублев проиграл Яннику Синнеру и покинул турнир в Барселоне на стадии 1/4 финала. Встреча продлилась 1 час 36 минут. 24-летний спортсмен уступил итальянцу в двух сетах — 2:6, 6:7 (6:8).

До этого россиянин проиграл в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло Стефаносу Циципасу. Для россиянина это был первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере. Российский теннисист 19 апреля поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на седьмое место.

❗ @AndreyRublev97 was at Camp Nou today! Great to meet you! pic.twitter.com/lbP7QVyfaM