Губерниев прокомментировал появление в Израиле футбольного судьи-трансгендера

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что в Израиле появился первый в мире футбольный арбитр-трансгендер.

«Главное, чтобы человек был хороший. Мне абсолютно все равно, трансгендер он или кто-то еще. Я не ищу темную кошку в комнате, особенно когда ее нет. В России такое пока не могу себе представить. Но со временем все это будет. Кто угодно пусть судит вообще, главное, чтобы был профессиональный арбитр. Мы раньше не могли представить судью-женщину в футболе, тяжелоатлетку или девушку, занимающейся греблей. Ничего, все нормально, это гендерное равенство», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман прошла процедуру смены пола и стала первой в мире судьей-трансгендером. 27-летняя Берман ранее была известна под именем Саги.

«Мы так гордимся», — говорится в сообщении футбольного союза Израиля в твиттере.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud ️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA