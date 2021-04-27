Сборная Чехии победила Германию в стартовом матче ЮЧМ-2021

Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Германии в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года.

Встреча команд группы B, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Единственный гол немцев на свой счет записал Янник Проске.

Ранее бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» Федор Канарейкин оценили перспективы сборной России на ЮЧМ-2021. Российская команда свою стартовую игру на турнире проведет в ночь на 27 апреля в 4.00 по московскому времени против сборной США.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. U18. Группа B

Чехия — Германия — 3:1

1:0 — Паер (Кос, Брабенец) – 20:49' (5x4)

2:0 — Штурц – 35:53' (4x5)

3:0 — Рышавы (Моравец, Гамара) – 49:35' (5x4)

3:1 — Проске (Кляйн, Хайгль) – 55:37' (4x4)