Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун рассказал о том, как предсказал крах Суперлиги.

«Вы читали мои комментарии. Я сказал, что Суперлига быстр развалится. Мне особенно понравилось, как писали болельщики, что я ничего не понимаю в футболе. А через шесть часов ее не стало», — передает слова Федуна «СЭ».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины по футболу.