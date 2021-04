Появилось видео эффектного нокаута Шевченко в бою за титул UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) из Киргизии Валентина Шевченко в пятый раз защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире 261.

Спортсменка во втором раунде финишировала Джессику Андраде, которая является экс-чемпионкой промоушена. Бразильянка семь раз была переведена в партер, после чего Шевченко забила кулаками и локтями находящуюся под ней оппонентку.

Видео эффектного нокаута в исполнении чемпионки UFC доступно в официальном Twitter-аккануте промоушена.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

She in inevitable



[ #UFC261 on E+ PPV | https://t.co/yqAnGjWuJz ] pic.twitter.com/C3IRTMh0SL