Тарпищев поделился ожиданиями от матча между Карацевым и Джоковичем

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира в Белграде между россиянином Асланом Карацевым и сербом Новаком Джоковичем.

«У Аслана, конечно, шансов меньше, чем у Джоковича. А вообще, сейчас идет подготовительный период к главным соревнованиям. В принципе, не тот и не другой выиграть не должны. Сейчас играют на классе.

По системе подготовки — это не особо главный турнир. Джокович выглядит сильнее, он играет разнообразно. Хотя, я, возможно, его идеализирую. В этом матче может быть все, что угодно», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Полуфинальная встреча между Джоковичем и Карацевым пройдет 24 апреля. Начало — в 18.00 мск.

Теннисный турнир категории ATP 250 завершится в Белграде 25 апреля. Общий призовой фонд составляет €650 тысяч.

Ранее сообщалось, что Карацев располагается на шестой строчке в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). первое место в списке занимает греческий спортсмен Стефанов Циципас.