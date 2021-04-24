Губерниев не верит в возвращение Загитовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о возвращении олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой в профессиональный спорт, передает Sport24.

Фигуристка объявила о приостановке карьеры в середине декабря 2019 года. С тех пор она не выступила ни на одном профессиональном старте, а сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу, а также попробовала себя в роли ведущей — работала вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на шоу «Ледниковый период».

«Здесь есть два пути. Первый – вернуться в профессионалы и побороться за титулы, попасть в сборную команду. А второй – ты не уходишь из спорта, остаешься во всех списках сборной, тебе, соответственно, платят какие-то деньги, ты пользуешься всевозможными преференциями.

Поэтому спортсменам, в принципе, невыгодно говорить, что они заканчивают», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о сбывшейся мечте. Соответствующий пост 24-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.