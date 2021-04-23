Сорокин уверен в отличной организации матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался об организации дополнительных матчей турнира в России после отказа Дублина допустить зрителей на трибуны стадиона. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Российская сторона поступила очень по-партнерски, предложив содействие. Напряжение, конечно, возрастает. Оно потребуется от служб, от города, от оргкомитета. Но мы исполняем принятое решение. Считаю, что мы справимся», — заявил Сорокин.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что в Санкт-Петербурге, помимо четырех изначально запланированных матчей Евро-2020, пройдут также три игры группового этапа.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия выступит в группе В, соперниками нашей национальной команды на этом этапе станут Бельгия, Финляндия и Дания.

Ранее сообщалось, что Алексей Сорокин пообещал организовать дополнительные матчи турнира на высочайшем уровне.