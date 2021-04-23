Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сравнил футбольную Суперлигу и баскетбольную Евролигу, передает Eurohoops.

«В баскетболе это давно стало нормальным. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой. Футбол отличается чем-то от баскетбола? В баскетболе такая лига была создана, люди не жалуются», — сказал Перес.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований. После этого о выходе из Суперлиги объявили «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Ранее Перес объяснил провал Суперлиги.