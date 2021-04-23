Ибрагимович готов остаться в «Милане» на всю жизнь

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, новое соглашение действует до конца сезона-2021/22.

«Я очень счастлив. Мне нравится то, что клуб заставляет меня чувствовать себя счастливым. Если я смогу остаться здесь на всю жизнь, я с радостью останусь», — сказал Ибрагимович в эфире Milan TV.

17 марта, комментируя свое возвращение в национальную команду, Ибрагимович сравнил себя с богом. Он написал в Twitter «Бог вернулся». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу шведский нападающий провел 17 матчей, в которых забил 15 мячей.

В турнирной таблице Серии А миланцы занимают второе место, набрав 66 очков. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с римским «Лацио». Встреча состоится 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Стоит отметить, что Ибра выступал за красно-черных с 2010 по 2012 год, став чемпионом Италии сезона-2010/11. Также швед играл за туринский «Ювентус», «Интер», каталонскую «Барселону» и английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Ибрагимович продлил контракт с «Миланом».