Англия получит больше матчей Евро за роль в борьбе с Суперлигой

Англия получит дополнительные матчи чемпионата Европы — 2020, сообщает The Telegraph.

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен принять такое решение в знак благодарности за позицию Ассоциации футбола Англии (FA) по проекту Суперлиги. Роль организации оценивается как ключевая.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация примет во внимание извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги.