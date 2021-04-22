Чорлука выложил традиционную фотографию с пивом после победы над ЦСКА

Защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука выложил традиционную фотографию с пивом после победы над московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.

Снимок опубликован в Stories Instagram футболиста. Примечательно, что в 2021 году футболист взял за традицию — отмечать каждую победу команды пивом. Интересно то, что в 2021 году «Локомотив» еще не проигрывал, подопечные Марко Николича одержали десять побед подряд.

Поединок с армейским клубом в полуфинале Кубка России завершился со счетом 3:0. В составе победителей точным ударом отметились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, а Иван Обляков отправил мяч в собственные ворота.

В решающем матче подопечные Марко Николича встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Баринов прокомментировал победу московского «Локомотива» в матче 1/2 финала Кубка России против столичного ЦСКА.