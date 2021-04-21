Арбитр Вилков эмоциональной отреагировал на отстранение от матчей РПЛ

Российский арбитр Михаил Вилков эмоционально высказался о своем отстранении от работы на матчах высшего дивизиона чемпионата страны.

«Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня.

Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей!» — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».

Арбитр назвал происходящие вокруг российских рефери скандалы травлей.

19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах Премьер-лиги (РПЛ). Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал главу судейского комитета РФС.