Владелец «Ливерпуля» попросил прощения у фанатов за вхождение в Суперлигу

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ливерпуля» за неудобства, которые принес им за последние двое суток. Это очевидно, но все же стоит сказать: проект Суперлиги был бы невозможен без поддержки фанатов. Никто в Англии никогда не считал иначе. Вы очень четко это продемонстрировали. Мы вас услышали. Я вас услышал», — приводит слова Генри официальный сайт команды.

Также владелец клуба извинился перед главным тренером Юргеном Клоппом и футболистами за дискомфорт, который они несправедливо получили.

«Мне больно это осознавать. Они любят ваш клуб и работают на его благо каждый день», — отметил функционер.

Генри выразил надежду на то, что у руководства «Ливерпуля» получится восстановить доверие болельщиков.

«Надеюсь, вы осознаете, что, даже ошибаясь, мы стараемся работать в интересах вашего клуба. В этом стремлении я вас подвел. Я единственный, кто должен нести ответственность за весь негатив, который без какой-либо необходимости выплеснулся за последние несколько дней. Я никогда этого не забуду», — сказал владелец команды.

По словам Генри, он сделает все возможное, чтобы «ливерпульская семья оставалась целой и живой».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее Чеферин поддержал решение клубов выйти из Суперлиги.