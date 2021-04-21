Решение о допуске японских зрителей на Игры-2020 могут принять в июне

Организаторы летних Олимпийских игр — 2020 в Токио могут отложить срок принятия окончательного решения по поводу допуска японских зрителей на трибуны до июля, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, из-за непредсказуемой ситуации с коронавирусом планы по допуску могут быть скорректированы в последний момент.

Отмечается, что максимальное число болельщиков на трибунах составляет 50% от вместимости объектов. Предел может быть изменен в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала соревнований.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет ориентироваться на чемпионат Европы по футболу при проведении летних Игр-2020 в японской столице.