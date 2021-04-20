Председатель правления «МЮ» проработает на своем посту до конца 2021 года

Председатель правления английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд проработает на своем посту до конца 2021 года, передает сайт команды.

«Я очень горжусь тем, что служил «Манчестер Юнайтед». Для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира в течение последних 16 лет», — сказал Вудворд.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Многие клубы выразили желание покинуть турнир из-за протестов фанатов. «Манчестер Сити» уже официально объявил о выходе из Суперлиги.

Ранее исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подал в отставку.