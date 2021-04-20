Журналист Губерниев жестко высказался о норвежском комментаторе

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского комментатора Яна Петтера Салтведта, который раскритиковал дизайн формы российских спортсменов для Олимпиады-2020 в Токио, передает «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что норвежец должен знать о том, что решение суда является окончательным.

«Если он хочет поучить суд, то может обратиться в самые разные инстанции. Его с огромным удовольствием пошлют в жопу. Когда они видят меня, в лицо никогда ничего не говорят. Они трусы», — сказал Губерниев.

Напомним, Салтведт назвал дизайн формы «средним пальцем в лицо остальному миру».

«Я тоже ему спокойно покажу средний палец», — добавил Губерниев.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее Николай Валуев ответил на критику экипировки сборной России на Игры-2020.