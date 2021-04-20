Василий Березуцкий стал помощником Гончаренко в «Краснодаре»

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий стал помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков» в Twitter.

Стоит отметить, что Березуцкий покинул ЦСКА, где также ассистировал белорусскому специалисту.

Защитник выступал за красно-синих с 2002 по 2018 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), стал семикратным обладателем Кубка (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), а также завоевал Кубок УЕФА (2004/05).

В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора команды по спортивным вопросам, а в августе того же года перешел на должность тренера.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает 11 место, набрав 35 очков.

Ранее Березуцкий прокомментировал свой уход из ЦСКА.