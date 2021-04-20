ЦСКА поддержал главу судейского комитета РФС вслед за «Спартаком»

Московский ЦСКА выразил слова поддержки главе судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу.

В армейском клубе заявили, что решения функционера направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации.

«Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте красно-синих.

19 апреля Хачатурянц заявил, что футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Позднее рефери заявил, что рассчитывает поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски».

41-летний Вилков дебютировал в качестве судьи чемпионата России в 2010 году. В ноябре 2019 года он был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров первенства страны «Зенит» — ЦСКА (1:1) и «Оренбург» — «Уфа» (0:0) соответственно.

Ранее московский «Спартак» и «Ростов» поддержали решения Хачатурянца.