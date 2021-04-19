«Богатые станут богаче»: Газзаев прокомментировал создание Суперлиги

Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался по поводу создания Суперлиги. Ранее Газзаев выступал сторонником идеи Объединенного чемпионата России и Украины и даже был директором Оргкомитета этого турнира. А сама идея принадлежала главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

«Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Во многих странах упадет интерес к футболу. Против этого турнира и УЕФА. Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир. Для чего это делается? Для того, чтобы клубы зарабатывали и обеспечивали рост футбола. А с созданием этого турнира получается, что богатые станут еще богаче, а интерес к футболу во многих странах упадет», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать французский «ПСЖ», немецкие «Бавария» и дортмундская «Боруссия», а также португальский «Порту».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.