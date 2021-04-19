«Порту» отказался от участия в Суперлиге

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что португальский клуб отказался от приглашения в Суперлигу. Помимо «Порту», от участия в турнире отказались «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

«Неформальные контакты были, но мы не уделяли им особого внимания по двум причинам. Во-первых, в Европейском Союзе не разрешен закрытый турнир по принципу НБА. Плюс, федерация футбола Португалии против, а она является частью УЕФА. Мы не можем участвовать в чем-то, что не соответствует правилам ЕС и УЕФА. Сомневаюсь, что эта идея окажется жизнеспособной. УЕФА точно это так не оставит. Нужно понимать, что официальными являются соревнования именно под эгидой УЕФА. Нам не хочется в Суперлигу, нас устраивает Лига чемпионов. Надеюсь, в ней мы и будем играть в будущем», — цитирует да Кошту Sky Sports.

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.