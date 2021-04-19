«Сухарь» Сорокина помог «Айлендерс» в гостях переиграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в штате Пенсильвания на арене «Веллс Фарг Центр» в присутствии 3 603 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет в начале третьего периода оформил американский защитник Ник Ледди. Ассистировали ему Жан-Габриэль Пажо и Джордан Эберле.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по своим воротам.



После этого успеха нью-йоркский коллектив набрал 60 очков и закрепился на второй позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Летчики» с 47 баллами занимают шестую строчку Востока.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».