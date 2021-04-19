«Реал» не смог переиграть «Хетафе» в матче чемпионата Испании

В очередном матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Хетафе».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 67 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. У идущего на первом месте мадридского «Атлетико» 70 баллов.

Каталонская «Барселона» имеет в своем активе 65 очков и одну игру в запасе.

Напомним, что «сливочные» являются единственной командой, которая представляет испанский чемпионат в Лиге чемпионов. В полуфинальном раунде «Реал» сразится с лондонским «Челси».

В другой паре 1/2 финала сойдутся «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Победители каждого из противостояний встретятся в финале, который пройдет в конце мая в Стамбуле.

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