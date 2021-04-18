Широкова удивил результат матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-футболист сборной России Роман Широков подвел итоги матча между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. За 15 минут до конца «быки» вели со счетом 2:0.

«Я не предполагал, что «Краснодар» с «Зенитом» сыграют вничью. Думал, что хозяева окажут сопротивление и не упустят преимущество. Конечно, 4 замены Семака сыграли на руку петербуржцам», — сказал Широков.

В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Быки» расположились на десятой строчке, имея в активе 35 баллов. В следующем матче команда Виктора Гончаренко на выезде встретится с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Динамо» разгромило «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).