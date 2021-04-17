Мишин считает закономерной победу России на командном ЧМ по фигурному катанию
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что Россия закономерно победила на командном чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».
«Победа на командном чемпионате мира радостная и желанная, а главное — закономерная. С такими сильными спортсменами упустить золотые медали было бы просто неправильно», — сказал Мишин.
Также Мишин сравнил сборную России с сенокосилкой, которая косит всех подряд.
Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.
Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.
Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги командного чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в японской Осаке.