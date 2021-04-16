Испанская федерация предложила УЕФА перенести матчи Евро-2020 из Бильбао в Севилью

Федерация футбола Испании предложила УЕФА заменить Бильбао на Севилью в качестве места проведения матчей Евро-2020 в случае, если УЕФА откажется от использования стадиона в Бильбао.

Ранее стало известно, что ситуация с пандемией коронавируса остается в Бильбао на таком уровне, который делает невозможным присутствие болельщиков на трибунах во время игр Евро-2020. В то время как УЕФА в обязательном порядке требует от городов-организаторов возможность обеспечить допуск на игры зрителей.

По информации агентства The Associated Press, испанские футбольные чиновники предложили использовать Олимпийский стадион в Севилье, который вмещает 60 тысяч человек. 17 апреля в Севилье пройдет финал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной». Также в этом испанском городе прошли два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту». На Олимпийском стадионе сейчас проводят домашние матчи «Севилья» и «Бетис», так как их арены закрыты на реконструкцию.

Ранее сообщалось, что в Италии обвинили Турцию в попытках забрать у страны матчи Евро-2020.