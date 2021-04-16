Мазепин вылетел с трассы в начале первой практики в Имоле

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно стартовал в первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи.

Болид гонщика развернула в одном из первых поворотов. Он вылет в гравий, однако потом спортсмен продолжил движение и вернулся в боксы.

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 16 по 18 апреля в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле.

В дебютной гонке в «Формуле-1» на Гран-при Бахрейна Мазепин не сумел добраться до финиша из-за аварии, произошедшей на третьем повороте первого круга.

Россиянин обошел своего партнера по команде немца Мика Шумахера, однако на поребрике перед третьим поворотом он слишком сильно нажал на газ, из-за чего пилот потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в отбойник. На его болиде отлетело переднее антикрыло, также было сильно повреждено заднее. Мазепин по радио извинился перед командой за свой вылет. Позже он заметил, что это исключительно его ошибка.

Ранее бывший гонщик Микка Сало заявил, что пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» не место в автоспорте.