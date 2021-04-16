Российский хоккеист пропустит ЮЧМ по решению властей США

Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит юниорский чемпионат мира в США, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, американская миграционная служба по неизвестным причинам не пускает российского игрока на территорию страны, несмотря на наличие у него визы.

Ранее спортсмен хотел продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу.

Юниорский чемпионат мира продет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

На юношеских Олимпийски играх Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым в гонке бомбардиров после Матвея Мичкова.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста Михаила Низовкина власти Канады не пустили в страну, где спортсмен должен был выступать в юниорской лиге Квебека. Спортсмен получил визу, но власти североамериканской страны отправили его обратно в Россию.