Панарин посоветовал партнерам чаще пасовать на него

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о победе команды над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Российский нападающий забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

«Приятно доминировать, конечно, поймали свою игру. Но все равно играем не идеально, есть много недочетов, будем работать, потому что у нас серьезные игры впереди», — приводит слова Панарина официальный сайт клуба.

Россиянин отметил, что команде нужно поменьше терять шайбу, особенно на синей линии.

«Сегодня ребята вели, я в первых рядах, много рискуем, теряем шайбу. Игры будут серьезнее, нужно чуть-чуть построже играть в обороне. Но, в принципе, все хорошо, я говорю о маленьких недочетах. И больше пасуйте на меня», — добавил форвард.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 32 матчах, в которых отметился 15 голами и 31 передачей.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».