Советник генсека РФС поддержал работу VAR в матче «Локомотив» — «Спартак»

Советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дэвид Эллер проанализировал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче 25-го тура чемпионата страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Ранее красно-белые обратились с просьбой оценить решения судьи в эпизодах в штрафной площади «железнодорожников».

На 44-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов ударил по ноге полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи», — говорится в заявлении.

На 52-й минуте матча после удара Виктора Мозеса мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло.

«Нет видео доказательства нарушения правил (игры рукой). Поэтому решение судьи не назначить пенальти не является «явной и очевидной ошибкой». VAR был прав, не вмешавшись в решение судьи», — отмечается в сообщении.

В концовке встречи Сильянов рукой заблокировал прострел форварда Джордана Ларссона.

«Судья и его ассистент четко видели игровой момент. Хотя Сильянов поднимает правую руку в момент падения и отскока мяча от его бедра, но нет чёткого доказательства, что был контакт мяча с его рукой. Ларссон, который очень чётко просматривал момент отскока, не протестует по поводу решения судьи», — сообщает пресс-служба РФС.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая 11 апреля на »РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объяснила, почему одобрила все решения арбитра Кирилла Левникова.