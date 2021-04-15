«Обожаю этот танец!»: Тарасова оценила победу Синициной и Кацалапова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я обожаю этот танец! Из всех пар, кого я видела на чемпионате мира, у Синициной и Кацалапова был самый лучший танец. Он хорош по всем параметрам: по подбору музыки, позициям, исполнению. Все хорошо! Идем дальше и болеем за наших ребят», — рассказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

Синицина и Кацалапов вышли на лед последними и с результатом 86,66 балла возглавили протокол. За технику они получили 48,10 балла, за компоненты — 38,56 балла. Не самые высокие баллы для чемпионской пары, но их хватило для более чем уверенной победы.

Недавно российская пара выиграла чемпионат мира в Стокгольме.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.