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Россияне выиграли первый день на командном чемпионате мира

Россия лидирует после первого дня на Командном чемпионате мира

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В Осаке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России лидирует после первого дня, опережая на два балла команду США. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня.
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Трансляция
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14:00

Вот таким получился первый день на Командном чемпионате мира в Японии. Российская сборная выиграла ритм-танец и женскую короткую программу, уступив в короткой программе у мужчин. Все в целом ожидаемо, и все российские фигуристы откатали хорошо. Благодаря этому наша команда лидирует. На этом будем завершать нашу трансляцию, ее для вас вел Александр Седов.

13:55

А вот и итоговая таблица первого дня. Сборная России лидирует, что очень приятно!

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13:54

Положение лидеров в короткой программе у мужчин. Семененко стал седьмым.

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13:53

Несмотря на блестящее выступление Ханю, Чен его опередил и выиграл мужскую короткую программу!

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13:53

Чен начинает с четверного флипа, затем делает тройной аксель, вращается на четвертый уровень и прыгает чистейший каскад 4 тулуп + 3 тулуп. В оставшееся время идут вращения и дорожка шагов максимального уровня. Как и Ханю, откатался просто блестяще!

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13:49

На льду трехкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен!

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13:48

Ханю, естественно, уверенно возглавляет турнирную таблицу в короткой программе. Но удержит ли он его?..

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13:45

Сразу же шикарный четверной сальхов. Дальше отличный каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Вращение четвертого уровня, потом тройной аксель, еще вращение четвертого уровня, дорожка шагов и последнее вращение — тоже предельной сложности. Шикарный прокат от двукратного олимпийского чемпиона!

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13:40

А теперь на льду лидер сборной Японии Юдзуру Ханю.

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13:39

Совсем другого, конечно, хотел Уно, но со всеми своими ошибками он располагается сейчас на седьмом месте из девяти выступивших участников!

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13:38

Уно, обладающий сложнейшим прыжковым набором, начинает с четверного флипа, правда, с ошибкой на приземлении. Дальше четверной тулуп, который должен был стать первой частью каскада, но не стал из-за падения! Вращение на четвертый уровень, сложный, но все же чистый выезд с тройного акселя. За одно из вращений получил только второй уровень, а финальное и дорожку шагов сделал на четвертый.

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13:34

Шома Уно из Японии на льду.

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13:33

Выходит Браун на первое место! Коляда уже третий, хотя меньше полутора баллов лидеру уступает. Но дальше сплошь суперзвезды.

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13:31

Начал с тройного флипа, затем сделал и тройной аксель, отвращался на четвертый уровень и сделал каскад 3 лутц + 3 тулуп. Остальные вращения и дорожка, само собой, тоже на четвертый уровень. У него редко бывает иначе. Очень яркий и ни на кого не похожий прокат.

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13:27

Ну а теперь выступит Джейсон Браун из США. Мастер катания, но без четверных прыжков.

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13:26

Аймо выходит на первое место, двигая вниз в том числе и россиян!

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13:25

Каскад с четверным прыжком в начале, затем тройной лутц и тройной аксель. Все вращения на четвертый уровень, а закончил дорожкой тоже на четвертый уровень. Блестящий прокат!

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13:20

А теперь на льду очень крепкий французский спортсмен Кевин Аймо.

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13:19

Даже со всеми своими ошибками Грассль опередил Нгуена. Но только его.

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13:19

У Грассля очень сложная короткая программа, но начал он ее с падения на четверном лутце. А вот каскад 4 флип + 3 тулуп сделал чисто. Последовавшее за этим вращение получило от арбитров только второй уровень, и следом итальянец упал с тройного акселя. Дальше были вращение на четвертый уровень, дорожка на второй и еще одно, финальное вращение на четвертый. Жаль, не получился прокат у Грассля.

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13:14

Вынужденно единственный итальянский одиночник Даниэль Грассль на льду.

13:06

Начинается вторая разминка. Тут будет шесть спортсменов.

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13:05

Ожидаемо провалился Нгуен — последнее место на данный момент.

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13:04

Сразу же падение с четверного сальхова. Затем чисто выполненный тройной аксель. Вряд ли Нгуен остался доволен каскадом 3 флип + 2 тулуп. Второй прыжок, безусловно, должен был быть более оборотным. Не все вращения смог сделать на четвертый уровень, за дорожку получил вообще только второй. Не лучший сезон в карьере Нгуена.

13:00

А теперь на льду Нам Нгуен из Канады.

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12:59

Арбитры по достоинству оценили прокат Коляды, и россиянин стал лидером!

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12:58

Сразу же отборолся на каскаде 4 тулуп + 3 тулуп, справившись прекрасно, на +2,47 GOE. Тройной аксель тоже прыгнул чисто. Вращение четвертого уровня, затем неплохой тройной лутц, дорожка шагов четвертого уровня и еще одно вращение на максимальный уровень. Чистый прокат Коляды!

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12:53

Ну а на льду трехкратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда.

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12:53

Адам Сяо Хим Фа занимает третье место на данный момент. Многовато ошибок допустил.

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12:51

Начал с каскада 4 тулуп + 2 тулуп. Второй прыжок, конечно, должен был быть в три оборота. Затем с помарочкой на выезде сделал четверной сальхов. На приземлении с тройного акселя ошибка была уже явной — на две ноги. За дорожку шагов, как и за некоторые вращения получил только третий уровень.

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12:47

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на льду.

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12:46

Поставили судьи все же под вопрос каскад и дорожку шагов. В итоге Садовский все же обходит Семененко, пусть и немного. За счет компонентов.

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12:45

Сделал сразу четверной сальхов, а за ним и тройной аксель. Дальше был каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все вращения на четвертый уровень, дорожка — тоже. Садовский, как и Семененко, показал очень приличный уровень. Совершенно чистое исполнение.

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12:41

А теперь чемпион Канады Роман Садовский.

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12:40

Своим личным рекордом ставит первый ориентир в турнире Семененко!

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12:38

Сразу же отборолся и в итоге чисто исполнил и выехал в каскаде 4 тулуп + 3 тулуп, а затем чисто сделал еще и четверной сальхов! Блестящее начало 17-летнего россиянина, который затем отвращался на четвертый уровень и прыгнул тройной аксель — небезупречно, но и без ошибки. Дальше еще одно вращение четвертого уровня, дорожка четвертого уровня и еще одно вращение четвертого! Ух, великолпеный прокат!

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12:34

Евгений Семененко открывает выступления мужчин!

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12:27

Начинается первая разминка у мужчин. Здесь сначала будет пять спортсменов, потому что у итальянцев сразу два фигуриста (и основной, и запасной) не смогли принять участие в турнире из-за коронавируса.

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12:01

Но сначала развлекалочка от панды-маскота, а потом подготовка льда.

12:00

Убедительное лидерство сборной России после двух видов. Японцы на балл опережают США в борьбе за вторую строчку. Но сейчас мужское катание, где у Страны восходящего солнца просто дрим-тим, а у США лучший фигурист планеты Нэтан Чен.

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11:59

Положение лидеров в короткой программе у женщин.

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11:58

Россиянкам Рика, конечно, проигрывает, проигрывает и Сакамото, но опережает всех остальных, что важно.

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11:56

Да, тройной аксель был в самом начале проката, только Кихира с него вновь упала... Дальше чистый каскад 3 флип + 3 тулуп, потом чистый тройной риттбергер. Вращения Кихира сделала на четвертый уровень, а дорожку шагов на третий. Это был объективно сильный прокат, но срыв тройного акселя будет стоит слишком дорого. Первым двум позициям россиянок в короткой программе ничто не угрожает!

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11:52

Рика Кихира завершает короткую программу женщин. Естественно, она попытается победить россиянок. Будет ли тройной аксель?

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11:51

Неясное ребро на тройном флипе отметили арбитры, все остальное было чисто. Все прыжки докручены. В итоге Щербакова занимает на данный момент лидирующую позицию с новым личным рекордом!

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11:49

Двойной аксель в начале проката, дальше тройной

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11:45

Только что выступала серебряный призер чемпионата мира, а теперь на льду действующая чемпионка мира — Анна Щербакова!

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11:44

Как бы ни была хороша Сакамото, Туктамышева была очевидно лучше! Новый лидер! Лучший прокат в сезоне для Елизаветы!

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11:44

И сразу же чистый тройной аксель! Дальше блестяще исполненный каскад 3 лутц + 3 тулуп, вращение третьего уровня, чистый тройной флип, вращение уже на четвертый уровень, дорожка шагов, оцененная судьями в максимальный четвертый уровень, и финальное вращение тоже на четвертый. Блестящий прокат Императрицы!

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11:40

На льду капитан сборной России Елизавета Туктамышева!

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11:39

Сакамото Теннелл ожидаемо уступила, но также ожидаемо вышла на вторую на данный момент строчку.

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11:38

Начало с двойного акселя, затем каскад 3 лутц + 3 тулуп, вращение четвертого уровня, тройной флип, а вот за дорожку шагов судьи присудили спортсменке только второй уровень. Но в целом очень приличный прокат. Еще важно отметить линии вращения и отличную скорость всего проката!

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11:33

Чем ответит американка Брэди Теннелл?

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11:32

Никаких вопросов: Сакамото становится уверенным лидером турнира и настоящим ориентиром для оставшихся сильных участниц! Это вообще личный рекорд для японки!

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11:30

С этого проката будем освещать женщин подробнее. Начала с двойного акселя, затем сделала тройной лутц и после вращения четвертого уровня еще и каскад 3 флип + 3 тулуп. Все чисто. Дорожку шагов и все вращения оценили тоже четвертым уровнем! Очень сильный прокат! Лучше чем на ЧМ!

11:27

Японка Каори Сакамото на льду. От нее ждут многого.

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11:26

Карен Чен откаталась неоднозначно. Возможно, акклиматизация повлияла и привела к ошибкам и падению. Это на 12 баллов меньше ее лучшего результата, но уровень таков, что Чен становится промежуточным лидером.

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11:20

Американка Карен Чен начинает прокат.

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11:14

Шесть минут у девушек на подготовку к выступлениям.

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11:13

А сейчас начинается вторая разминка, в которой выступят наши Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова! Они выйдут на лед четвертой и пятой, а закроет соревнования их главная конкурентка Рика Кихира из Японии.

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11:12

Гутманн каталась неплохо, но без ошибок у нее тоже не вышло. Недокруты там, выезды — по мелочи. Тем не менее это лучший ее результат в сезоне и первое место в первой разминке!

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11:06

Ну а закрывает первую разминку еще одна итальянка — Лара Наки Гутманн.

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11:05

Шумахер откатала очень прилично, без видимых ошибок. По технике она тоже получила лучшую оценку среди всех, уже выступивших. Правда, пару недокрутов арбитры увидели, ну и выезд с риттбергера был не самым удачным. В итоге канадка показывает на данный момент второй результат. Выступившая первой Негрелло остается лидером.

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11:00

Канадка Элисон Шумахер на льду.

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10:59

Маццара и Серна почти идентичные баллы получили, и француженки замыкают таблицу на данный момент.

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10:57

Вслед за Маццара выступила ее партнерша по сборной Леа Серна. Надо сказать, что обе француженки отработали не без ошибок и падений.

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10:47

А теперь на льду француженка Майя Маццара.

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10:46

Итак, выступили итальянка и канадка Габриэль Дейлман. У известной североамериканской фигуристки не все получилось. Например, она сделала лутц только в два оборота, и он вообще не был засчитан. После ухода от Брайана Орсера не показывает таких результатов, как раньше, канадка. В итоге проиграла даже Негрелло.

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10:34

Итальянка Жиневра Лавиния Негрелло выступает первой.

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10:27

Начинается первая разминка. Вот ее участницы. Наши Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят во второй.

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10:26

Техническим специалистом в женском турнире будет Александр Кузнецов.

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10:24

Сейчас идет представление арбитров, которые будут работать на женской короткой программе. Александр Лакерник — представитель ИСУ. Елена Фомина снова работает.

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10:12

Да, готовят лед в Осаке. Через семь минут примерно начнется разминка женщин.

10:04

Следующим пунктом программы будет короткая программа женщин. Пока непонятно, увидим ли мы сначала заливку льда. Тут маскот в виде панды покатался, развлекая зрителей, а сейчас пауза, но заливочные машины не выезжают.

10:02

А вот турнирная таблица после первого вида программы. Впереди еще очень много борьбы, но уже приятно.

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10:00

Положение в ритм-танце.

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09:58

Отличная атмосфера в российском «кисс энд край», где с нашим дуэтом были тренеры и пара Мишина — Галлямов, которым сегодня не выступать. Синицина и Кацалапов не получили максимальные для себя оценки, но уверенно выиграли ритм-танец!

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09:58

При всем уважении к конкурентам, это все-таки другой уровень. «Золотая» программа Синициной и Кацалапова была исполнена традиционно великолепно. Можно не сомневаться, что Россия начнет турнир с 12-ти очков!

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09:53

Ну а теперь сильнейший танцевальный дуэт планеты прямо сейчас: чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов!

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09:52

Выходит итальянский дуэт на первое место. Для сборной России это хорошо тем, что Гиньяр и Фаббри подвинули на одну строчку наших конкурентов из США.

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09:50

Нас ждет очередная смена лидера, но это было предсказуемо — очень уж хороши итальянцы.

09:46

Ну а на льду очень сильные итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри!

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09:45

Ну да, вот и подтверждение: Гавайек и Бэйкер становятся лидерами танцевального турнира. Это уже минимум 10 очков в копилку США.

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09:43

Прекрасный и зажигательный танец, с которым американская команда точно выйдет на промежуточное первое место! Показали класс ребята.

09:39

Ну что, Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, представляющие США, начинают свое выступление в турнире.

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09:32

Пока начинается разминка трех танцевальных пар-фаворитов, стоит сказать, что для японцев важное событие произошло: на прошлом КЧМ их спортивные и танцевальные пары заняли последние места во всех четырех своих прокатах, набрав за каждый по семь баллов. Сегодня за ритм-танец уже как минимум (и, вероятно, максимум) будет восемь! Ну а вот в какой последовательности выступят тандемы во второй разминке.

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09:31

Ну что ж, канадский дуэт выступил в меру своих сил. Атмосфера в канадском углу слез и поцелуев не такая карнавальная, как у французов, но тут и состав менее опытный. Танец приятно смотрелся и чувственно. Что до оценок, то Сусис и Фирус проигрывают, хоть и чуточку, даже японцам.

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09:26

На льду канадская пара Кэролайн Сусис и Шейн Фирус.

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09:24

У всех очень хорошее настроение. Классная атмосфера на турнире. Ну а французы выходят на первое место пока что со своим лучшим результатом сезона.

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09:23

Сначала выступили японские фигуристы Мисато Коматсубара и Тим Колето, а затем откатали Аделина Галявиева и Луи Торон из Франции. Японцы набрали чуть больше 66 баллов, но французы их, скорее всего, обыграют за счет компонентов при похожей технике.

09:10

Идет первая разминка сейчас, и затем начнутся соревнования.

09:07

Вот расписание ритм-танца. Пары разбиты на две разминки по три выступления. Наши чемпионы мира завершат программу.

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09:06

В Японии представили арбитров, включая россиянку Елену Фомину, и сейчас начнется первая разминка.

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09:05

В программу первого дня войдут ритм-танец, а также короткие программы женщин и мужчин соответственно.

09:00

Приветствуем любителей фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого соревновательного дня командного чемпионата мира в Осаке.

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