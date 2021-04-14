«Барселона» ведет переговоры с агентом Агуэро

Руководство «Барселоны» ведет переговоры с агентом нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб считает форварда «одним из возможных вариантов». Также сине-гранатовые рассчитывают продлить контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе нападающего в другой английский клуб.