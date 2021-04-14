Овечкин забросил 728-й шайбу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин забросил 728-ю шайбу в турнире.

Овечкин отметился точным броском в поединке с «Филадельфией Флайерз». В эти минуты заканчивается третий период. «Столичные» ведут со счетом 6:1. Также россиянин отметился голевой передачей.

По количеству заброшенных шайб в НХЛ Овечкин занимает шестое место.

Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766). Стоит отметить, что пятое место занимает Марсель Дионн (731).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах.