Лондонский «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Ответная встреча четвертьфинального раунда против «Порту» прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказались подопечные Томаса Тухеля, выигравшие игру со счетом 2:0.

За выход в финал англичане поборются с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



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