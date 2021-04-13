FARE жестко раскритиковала решение КДК РФС наказать Гильерме

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) жестко раскритиковала решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) наказать вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатам «Спартака».

По словам представителя организации, таким образом РФС поддерживает виновных в расовых притеснениях и по сути наказывает жертву расизма.

«Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он может свести на нет все усилия и весь прогресс по борьбе с неприязнью на расовой почве. Это лишь подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию», — передает слова пресс-службы FARE «Чемпионат».



Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о двухматчевой дисквалификации голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.